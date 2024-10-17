Умершая на 11 минут женщина рассказала, что видела «на том свете»

Жительница Уичито, штат Канзас, Шарлотта Холмс умерла на 11 минут. И сейчас она делится тем, что увидела за это время, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в 2019 году, на тот момент Шарлотте было 68 лет. В сентябре она пошла на обследование сердца. Но что-то пошло не так, ее давление резко подскочило и женщина «отключилась». Врачи сообщили, что это либо сердечный приступ, либо инсульт. Через 11 минут они констатировали клиническую смерть, пишет Daily Star.

Пока муж Шарлотты Холмс наблюдал, как врачи спасают ее жизнь, женщина смотрела за происходящим сверху. Так она утверждает.

«Я видела, как они делали непрямой массаж сердца. Я видела их, всех медсестер вокруг. Я чувствовала запах самых прекрасных цветов, которые я когда-либо чувствовала. А потом я услышала музыку», – рассказала американка.

Она говорит, что открыла глаза и оказалась на небесах.

«Я увидела свою маму, своего отца. Я увидела свою сестру. Я увидела членов семьи, стоящих позади. Я увидела святых древности. Они не выглядели старыми. Они не выглядели больными. Никто из них не носил очков», – продолжает женщина.

Позади матери она увидела яркий свет и поняла, что это «Небесный Отец».

«Затем дела пошли хуже. Бог привел меня на край ада. Я посмотрела вниз, и запах – гнилой плоти – вот как это пахло. И крики. После того, как я увидела красоту рая, контраст от вида ада почти невыносим», – сказала Холмс.

Она утверждает, что затем Бог сказал ей: «Я показываю тебе это, чтобы сказать, что если некоторые из них не изменят своих путей, то вот где они будут жить».

«Я слышала, как мой Отец сказал: «У тебя есть время вернуться и поделиться», – утверждает Холмс.

После этого инцидента, с ее слов, она полностью выздоровела и после двух недель наблюдения была выписана из больницы.