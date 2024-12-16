Умное решение

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Дальняя, 8

Индекс: 603000.0

Телефон: +7 (831) 413‒41‒64

Мобильный Телефон: +7‒920‒013‒37‒89

Сайт: http://smartroof.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк