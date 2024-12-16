Умное решение
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Дальняя, 8
Индекс: 603000.0
Телефон: +7 (831) 413‒41‒64
Мобильный Телефон: +7‒920‒013‒37‒89
Сайт: http://smartroof.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк