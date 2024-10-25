Уникальные религиозные росписи восстановили в древнеегипетском храме

Уникальные религиозные росписи восстановили в древнеегипетском храме

Уникальные религиозные росписи восстановили в древнеегипетском храме

Египетские и немецкие археологи восстановили росписи и орнаменты в древнеегипетском храме Эсны, расположенном в 60 километрах к югу от Луксора, сообщает Zakon.kz

Информация об этом появилась на сайте Phys.org.

Проект реставрации храма осуществляется в рамках египетско-германского сотрудничества под руководством египетского Министерства туризма и древностей. Восстановление, начавшееся в 2018 году, направлено на раскрытие оригинальных росписей и архитектурных элементов древнего сооружения.

«Реставрация сосредоточена на вестибюле (пронаосе) храма, единственной сохранившейся его части. В течение 1800 лет на территории храма жители разжигали костры, что привело к почернению красочных росписей на стенах и колоннах. Работа команды из 30 египетских реставраторов позволила вернуть цвет астрономическим изображениям на потолке и орнаментам на 18 колоннах внутри здания», – говорится в пресс-релизе.

Методология включала тщательную очистку стен и рельефов от сажи и вековых накоплений. Благодаря этой технике реставраторы смогли выявить яркие желтые и красные пигменты, которые доминируют в росписях храма. Открытые краски отличаются от цветовых схем других египетских храмов, таких как храм Дендара, где преобладают белый и светло-голубой цвета.

Особое внимание было уделено деталям изображения царей и богов. Ранее скрытые от глаз из-за слоев сажи декоративные элементы одежды, короны и троны стали видимыми. В одной из сцен, посвященных подношению богине Нейт, были обнаружены четыре расписных лука – символ египетского единства и власти фараона над девятью регионами страны.

В другой сцене реставраторы обнаружили изображение царского фартука с растительными мотивами, символизирующими Верхний и Нижний Египет. Также была выявлена сцена со священной ладьей бога Хнума, которую жрецы выносят из святилища для праздничных процессий. Эти сцены, посвященные ритуалам и подношениям, несут важное религиозное значение.

Завершение реставрации ожидается после зимнего сезона при поддержке нескольких фондов и исследовательских центров.

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