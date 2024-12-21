Уникма, торговая компания
город: Чехов
Район: Чехов городской округ
Адрес: Зелёная улица, 3
Индекс: 142301.0
Телефон: +7 (499) 678‒42‒60
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.unikma.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду