Уникма, торговая компания

город: Чехов

Район: Чехов городской округ

Адрес: Зелёная улица, 3

Индекс: 142301.0

Телефон: +7 (499) 678‒42‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.unikma.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду