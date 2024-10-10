Ураган «Милтон» осушил залив западного побережья Флориды

Ураган «Милтон», который накануне настиг американский штат Флорида, осушил залив Тампа, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The New York Times, некоторые районы западного побережья Флориды столкнулись со стихией и подтоплениями.

Издание отмечается, что датчики зафиксировали, что уровень воды у залива колебался по мере приближения урагана, а затем резко упал, когда эпицентр шторма переместился на юг. Предполагается, что эффект под названием «штормовой нагон» не продлится долго и вода хлынет обратно. Это также может привести к разрушительным последствиям.

Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида вечером 9 октября. Уточнялось, что из-за его продвижения по суше 1,5 млн человек остались без электричества. Тогда же сообщалось, что около 14 млн человек находятся в зоне риска.