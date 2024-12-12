Урал-Крепеж, магазин

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: автодорога Пермь-Усть-Качка, 1а

Индекс: 614520.0

Телефон: +7 (342) 259‒25‒99

Мобильный Телефон: +7‒966‒794‒99‒19

Сайт: http://ural-krepej.ru

вид деятельности: Автомасла / Мотомасла / Химия, Бензоинструмент, Бытовая химия, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Мебельная фурнитура, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Погонаж

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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