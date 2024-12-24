Уралкаменьснаб, торгово-производственная компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Кислородная, 7

Индекс: 620091.0

Телефон: +7 (343) 351‒74‒34

Мобильный Телефон: +7‒953‒045‒37‒37

Сайт: http://uralkamensnab.ru

вид деятельности: Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Памятники / Надгробия, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк