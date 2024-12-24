Уралкаменьснаб, торгово-производственная компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Кислородная, 7
Индекс: 620091.0
Телефон: +7 (343) 351‒74‒34
Мобильный Телефон: +7‒953‒045‒37‒37
Сайт: http://uralkamensnab.ru
вид деятельности: Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Памятники / Надгробия, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк