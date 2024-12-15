Уралнастил, торгово-производственная компания

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Комсомольская улица, 127а

Индекс: 455000.0

Телефон: +7 (3519) 29‒75‒13

Мобильный Телефон: +7‒963‒096‒34‒05

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт