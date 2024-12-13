УралПрофиль, завод
город: Курган
Район: Курган городской округ
Адрес: Омская улица, 138 к4
Индекс: 640027.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒963‒004‒62‒16
Сайт: http://uralprofile.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду