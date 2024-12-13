Уралпрофиль, завод
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Судостроителей, 16 ст1
Индекс: 625034.0
Телефон: +7 (3452) 79‒99‒09
Мобильный Телефон: +7‒963‒008‒75‒74
Сайт: http://uralprofile.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной (декабрь-февраль: пн-пт 9:00-17:00)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты