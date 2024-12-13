Уралпрофиль, завод

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Судостроителей, 16 ст1

Индекс: 625034.0

Телефон: +7 (3452) 79‒99‒09

Мобильный Телефон: +7‒963‒008‒75‒74

Сайт: http://uralprofile.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной (декабрь-февраль: пн-пт 9:00-17:00)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты