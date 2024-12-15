Уралпрофстрой, торгово-производственная компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Корепина, 54
Индекс: 620057.0
Телефон: +7 (343) 200‒22‒51
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ups-e.ru
вид деятельности: Входные двери, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк