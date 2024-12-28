Уралсибмет, торгово-производственная компания

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Авиационная улица, 1

Индекс: 672040.0

Телефон: +7 (3022) 28‒40‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.uralsibmet.net

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Изделия из стеклопластика, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сварочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 13:00, Вт: с 08:30 до 13:00, Ср: с 08:30 до 13:00, Чт: с 08:30 до 13:00, Пт: с 08:30 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк