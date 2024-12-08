Уральская кровельная, торгово-производственная компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Московский тракт, 134а
Индекс: 625049.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒263‒30‒72
Сайт: http://tyumen.ural-krov.ru/
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 08:30 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты