Уральская кровельная, торгово-производственная компания

город: Курган

Район: Курган городской округ

Адрес: Омская улица, 144/1

Индекс: 640027.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒476‒21‒78

Сайт: http://kurgan.ural-krov.ru/

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты