Уральские модульные здания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Новочеркасская, 4

Индекс: 450064.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒752‒15‒22

Сайт: http://gotovoereshenie.tb.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Быстровозводимые здания / сооружения, Гипсокартон / Комплектующие, Инжиниринговые услуги, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Отделочные материалы, Промышленное строительство, Реконструкция и капремонт зданий, Стеновые панели, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Фасадные материалы

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк