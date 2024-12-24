Уральский гранит&Керамика Будущего, фирменный салон
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: улица Доватора, 213
Индекс: nan
Телефон: +7 (863) 220‒24‒10
Мобильный Телефон: +7‒909‒409‒34‒17
Сайт: http://www.keragros.com
вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты