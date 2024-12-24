Уральский гранит&Керамика Будущего, фирменный салон

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: улица Доватора, 213

Индекс: nan

Телефон: +7 (863) 220‒24‒10

Мобильный Телефон: +7‒909‒409‒34‒17

Сайт: http://www.keragros.com

вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты