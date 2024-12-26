Уральский промышленный холдинг, филиал в г. Новосибирске
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Северный проезд, 33
Индекс: 630088.0
Телефон: +7 (383) 383‒27‒78
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.amk-novosibirsk.ru
вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Промышленная химия / Химическое сырьё, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком