Уральский промышленный холдинг, филиал в г. Новосибирске

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Северный проезд, 33

Индекс: 630088.0

Телефон: +7 (383) 383‒27‒78

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.amk-novosibirsk.ru

вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Промышленная химия / Химическое сырьё, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком