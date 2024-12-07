Уральский завод кровельных материалов
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Белинского, 222
Индекс: 620130.0
Телефон: +7 (343) 287‒87‒98
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.uzkm.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк