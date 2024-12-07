Уральский завод кровельных материалов

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Белинского, 222

Индекс: 620130.0

Телефон: +7 (343) 287‒87‒98

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.uzkm.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк