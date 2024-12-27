Уральский завод кровельных материалов
город: Нижний Тагил
Район: Нижний Тагил городской округ
Адрес: Дружинина, 82
Индекс: 622030.0
Телефон: +7 (3435) 37‒97‒98
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://t.me/uzkm_official
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком