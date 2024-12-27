Уральский завод кровельных материалов

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: Дружинина, 82

Индекс: 622030.0

Телефон: +7 (3435) 37‒97‒98

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://t.me/uzkm_official

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком