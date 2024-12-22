Уралснаб, оптово-розничная компания

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Пойма, 25а

Индекс: 426028.0

Телефон: +7 (3412) 50‒51‒74

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://uralsnabizh.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Изготовление мебели под заказ, Корпусная мебель, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Мебель для кухни, Мебельная фурнитура, Мебельные фасады, Офисная мебель, Строительные материалы, Услуга распиловки, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк