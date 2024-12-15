Уралстандарт, торгово-производственная компания

город: Березовский

Район: Березовский городской округ

Адрес: Проезжая, 5

Индекс: 623706.0

Телефон: +7 (343) 286‒25‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Остекление / отделка балконов и лоджий, Полимерная порошковая окраска, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк