Уровень, магазин строительных и отделочных материалов
город: Амурск
Район: Амурский район
Адрес: проспект Мира, 55
Индекс: 682644.0
Телефон: 8‒800‒250‒45‒54
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://urovenkna.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие,
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк