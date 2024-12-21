Уровень, магазин строительных и отделочных материалов

город: Амурск

Район: Амурский район

Адрес: проспект Мира, 55

Индекс: 682644.0

Телефон: 8‒800‒250‒45‒54

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://urovenkna.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие,

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк