Уровень, магазин строительных и отделочных материалов

город: Комсомольск-на-Амуре

Район: Комсомольск-на-Амуре городской округ

Адрес: Вокзальная, 91а

Индекс: 681035.0

Телефон: 8‒800‒250‒45‒54

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://urovenkna.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Изготовление витражей / мозаики, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Крепёжны

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк