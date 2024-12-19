Уровень, магазин строительных и отделочных материалов
город: Комсомольск-на-Амуре
Район: Комсомольск-на-Амуре городской округ
Адрес: проспект Победы, 57
Индекс: 681029.0
Телефон: 8‒800‒250‒45‒54
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://urovenkna.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Изготовление витражей / мозаики, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Комплектующи
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду