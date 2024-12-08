Уровень, магазин строительных и отделочных материалов

город: Комсомольск-на-Амуре

Район: Комсомольск-на-Амуре городской округ

Адрес: улица Аллея Труда, 59/5

Индекс: 681003.0

Телефон: 8‒800‒250‒45‒54

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://urovenkna.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Материалы для до

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду