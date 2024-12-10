УРСА ОПТ, торгово-строительная компания

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: Геологическая, 2ж

Индекс: 453103.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒987‒255‒10‒20

Сайт: http://ursaopt.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Маржа, производственная компания

Caparol market, официальный партнер Дав-руссланд

Profidvice, магазин кровельных материалов

Roofsystems, производственно-торговая компания

DasHaus.Klinker, торговая компания

ЦСП ДВ, торговая компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.