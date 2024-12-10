УРСА ОПТ, торгово-строительная компания
город: Стерлитамак
Район: Стерлитамак городской округ
Адрес: Геологическая, 2ж
Индекс: 453103.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒987‒255‒10‒20
Сайт: http://ursaopt.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк