Усадьба, торговая компания
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: Красный Путь улица, 44в
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒920‒030‒98‒31
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк