Усадьба, торговая компания

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Красный Путь улица, 44в

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒920‒030‒98‒31

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк