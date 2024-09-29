Ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме превысил 3,3 млрд долларов

Ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме превысил 3,3 млрд долларов

Ущерб от тайфуна "Яги" во Вьетнаме превысил 3,3 млрд долларов

Ущерб от последствий тайфуна «Яги», который в сентябре 2024 года накрыл север Вьетнама, оценивается в 81,5 трлн донгов, или 3,31 млрд долларов США, сообщает Zakon.kz.

По словам министра сельского хозяйства страны Ле Минь Хоанвыше, это выше предыдущих оценок в два раза, пишет издание VnExpress.

«Потери только в сельском хозяйстве достигли более 30 800 млрд донгов, что составляет 38% от общего экономического ущерба», – уточнил он.

После прохождения тайфуна повреждены 281 900 домов, затоплены 112 000 зданий, также под водой оказались 284 400 га риса и 61 100 га посевов. Без электричества оставались более 6 млн потребителей, в том числе свыше 430 индустриальных парков и промышленных кластеров.

Планы реагирования на крупномасштабные стихийные бедствия по-прежнему ограничены и не соответствуют реальности, указал чиновник. По его словам, нет строгого выполнения рекомендаций по предотвращению штормов, что и приводит к ущербу для людей и имущества. Министр отметил и низкую устойчивость инфраструктуры, особенно домов, перед разрушительной силой ураганов и наводнений.

Тайфун «Яги» накрыл Вьетнам 7 сентября 2024 года и привел к гибели и пропаже 344 человек. Наибольший ущерб понесли провинция Куангнинь, города Хайфон и Хайзыонг.

youcanchoose

Марк Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной

Марк Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной

В Германии возмутились из‑за проверок болеющих работников Tesla

В Германии возмутились из‑за проверок болеющих работников Tesla

Школьников в Италии будут штрафовать за насилие над учителями

Школьников в Италии будут штрафовать за насилие над учителями

В Москве у подростка в руках взорвался вейп

В Москве у подростка в руках взорвался вейп

В России пожаловались на сбой в работе TikTok

В России пожаловались на сбой в работе TikTok

В Гвинее шимпанзе забрала у женщины ребенка и убила его

В Гвинее шимпанзе забрала у женщины ребенка и убила его

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.