Увеличилось количество погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана

Увеличилось количество погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана

Увеличилось количество погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана

Количество погибших в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нанесенного по южному пригороду Бейрута, выросло до 14, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на минздрав Ливана, число жертв авиаудара будет увеличиваться по мере разбора завалов в поврежденных кварталах.

«Число погибших возросло до 14, поскольку поисковые работы среди завалов продолжаются, согласно данным министерства здравоохранения Ливана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиаудар был нацелен на квартиру в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус в южном пригороде столицы.

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