Уют Центр, магазин мебельной фурнитуры и торгового оборудования

город: Орел

Район: Орел городской округ

Адрес: улица Комсомольская, 267

Индекс: 302043.0

Телефон: +7 (4862) 77‒94‒15

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Корпусная мебель, Мебельная фурнитура, Мебельные фасады, Торгово-выставочное оборудование, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк