Уют Центр, магазин мебельной фурнитуры и торгового оборудования
город: Орел
Район: Орел городской округ
Адрес: улица Комсомольская, 267
Индекс: 302043.0
Телефон: +7 (4862) 77‒94‒15
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Корпусная мебель, Мебельная фурнитура, Мебельные фасады, Торгово-выставочное оборудование, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк