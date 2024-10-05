В 2024 году мир может остаться без Нобелевской премии

На Нобелевскую премию мира в 2024 году номинированы 286 кандидатов, в том числе управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск, а также британский натуралист Дэвид Аттенборо, сообщает Zakon.kz.

При этом эксперты считают, что в число фаворитов вошли также Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, пишет DW.

Отмечается, что присуждение премии БАПОР вызвало бы споры, особенно на фоне сообщений о том, что несколько сотрудников этого агентства были причастны к масштабному нападению террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

У букмекеров фаворитами стали умерший в колонии российский оппозиционный политик Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский. Однако Навальному, по мнению агентства Reuters, присудить Нобелевскую премию мира не смогут, так как ее не вручают посмертно, а Зеленский, по мнению экспертов, вряд ли победит, поскольку возглавляет воюющую страну.

Норвежский Нобелевский комитет может также решить, что в 2024 году премию не получит никто. Это уже происходило 19 раз в истории награды, последний случай был в 1972 году.

«Возможно, именно в этом году комитету Нобелевской премии мира следует просто не присуждать награду и обратить внимание на то, что это воюющая планета», – заявил глава Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит.

В 2024 году лауреатов Нобелевских премий будут объявлять с 7 по 14 октября. Норвежский Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 11 октября. В 2023 году эту награду получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади.