В.А.М., магазин строительных материалов

город: х. Клетский

Район: Среднеахтубинский район

Адрес: Школьная, 27

Индекс: 404156.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒647‒62‒29

Сайт: nan

вид деятельности: Автомасла / Мотомасла / Химия, Бытовая техника, Бытовая химия, Входные двери, Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для энергосбережения, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Семена / Посадочный материал, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Средства защиты растений / Удобрения,

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: с 08:00 до 12:00, Вс: с 09:00 до 12:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты