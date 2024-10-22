В аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься более трех минут

В аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься более трех минут

В аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься более трех минут

Объятия в аэропорту Новой Зеландии могут обернуться неприятностями, если они будут слишком долгими. Начальник аэропорта Данидина заявил, что этот шаг обеспечит бесперебойность движения в зонах высадки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, международный аэропорт в Данидине, городе на Южном острове Новой Зеландии, ввел трехминутное ограничение на объятия в рамках масштабных усилий по повышению безопасности и поддержанию бесперебойности движения в зоне высадки.

Знак, установленный в зоне высадки пассажиров аэропорта, предупреждает:

«Максимальное время объятий – 3 минуты. Для более нежного прощания воспользуйтесь парковкой».

Генеральный директор аэропорта Данидин Дэн Де Боно сообщил национальному вещателю Radio New Zealand (RNZ), что нарушение новых правил может повлечь крупные штрафы.

В аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься более трех минут

Критики поста на Facebook, который собрал десятки тысяч просмотров и комментариев, заявили аэропорту, что они не могут диктовать, как долго можно обниматься.

Другие похвалили аэропорт за его оригинальный подход.

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