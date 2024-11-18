В аэропорту Португалии застрял самолет из-за массового побега хомяков

В аэропорту Португалии застрял самолет из-за массового побега хомяков

В аэропорту Португалии застрял самолет из-за массового побега хомяков

В Португалии из-за побега свыше 130 хомяков из багажного отделения почти на неделю задерживается самолет TAP Portugal. Грызунов везли в местный зоомагазин, сообщает Zakon.kz.

По приземлении 12 ноября сотрудники багажного отделения обнаружили, что клетки с грызунами были повреждены и хомяки свободно перемещались по грузовому отсеку.

По данным на 17 ноября, как отмечено в публикации издания Daily Mail, 16 хомяков, способных повредить электрические кабели, все еще остаются на борту. Чтобы защититься от острых зубов хомяков, сотрудники аэропорта надевают специальные перчатки.

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