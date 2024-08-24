В Афганистане разработали новые правила для женщин
Новые правила внесли в законы о пороках и добродетелях, одобренных верховным лидером Афганистана, сообщает Zakon.kz.
Законы, занимающие 114 страниц и включающие 35 статей, изучило агентство Associated Press. Они касаются таких аспектов повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники. Вот некоторая часть из новых запретов:
- женщины не смогут носить одежду, открывающую их лица, в общественных местах;
- женщины не будут выступать публично;
- женщины не будут смотреть на мужчин, с которыми они не связаны;
- мужчины не будут смотреть на женщин, с которыми они не связаны;
- картинки и фотографии живых существ не будут использоваться в СМИ;
- музыки не будет;
- женщины и мужчины, не являющиеся родственниками, не будут находиться в одном окружении;
- женщины не будут ездить на транспорте в одиночку;
- во время молитвы транспортные средства будут останавливаться, а водители и пассажиры будут молиться.
Тех, кто не соблюдает правила, могут арестовать без решения суда.
Помимо этого, из-за запрета властей афганские девочки не ходят в школу после четвертого класса.