В Афганистане утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин

В Афганистане утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин

В Афганистане утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин

Власти Афганистана отвергают обеспокоенность ООН по поводу законов, запрещающих женщинам высказываться и демонстрировать свои лица в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, в стране отклонили критику со стороны ООН по поводу новых законов о пороке и добродетели, которые включают запрет на женские голоса и открытые лица в общественных местах.

Роза Отунбаева, возглавляющая миссию ООН в стране, МООНСА, заявила, что законы представляют «удручающее видение» будущего Афганистана.

Забиулла Муджахид, главный представитель афганского правительства, в своем заявлении предостерег от «высокомерия» тех, кто, по его словам, не знаком с законами исламского шариата.

«Мы призываем к глубокому пониманию этих законов и уважительному признанию исламских ценностей. Отвергать эти законы без такого понимания, по нашему мнению, является проявлением высокомерия», – сказал он.

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