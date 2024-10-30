В Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения

В Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения

В Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения

Министерство внутренних дел Афганистана издало постановление о запрете на хранение и ношение оружия и боеприпасов без специального разрешения, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter), действие постановления будет распространяться на «всех должностных лиц, моджахедов, служащих и простых граждан Исламского эмирата Афганистан». Исключение будет сделано для лиц, получивших специальную лицензию МВД.

Позднее власти страны выступили с обращением. Они утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин.

Кроме того, афганским таксистам запретили работать на машинах «неправильного» цвета. Отныне водителям запрещено выезжать на дороги до завершения процесса перекраски своих автомобилей из желтого в бело-голубой цвет.

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