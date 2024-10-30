В Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения

Министерство внутренних дел Афганистана издало постановление о запрете на хранение и ношение оружия и боеприпасов без специального разрешения, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter), действие постановления будет распространяться на «всех должностных лиц, моджахедов, служащих и простых граждан Исламского эмирата Афганистан». Исключение будет сделано для лиц, получивших специальную лицензию МВД.

اطلاعیه به اطلاع تمامی مسئولین، مجاهدین و کارمندان امارت اسلامی افغانستان و شهروندان رسانیده میشود که؛ طبق حکم شماره (۵۱۹) امیرالمومنین حفظه الله موظف اند از حمل و نگهداری مهمات، سلاح سبک و سنگین بدون اجازه وزارت امور داخله خودداری کنند.۱/۵ pic.twitter.com/74kRFJoWNh — Ministry of Interior Affairs- Afghanistan (@moiafghanistan) October 30, 2024

Позднее власти страны выступили с обращением. Они утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин.

Кроме того, афганским таксистам запретили работать на машинах «неправильного» цвета. Отныне водителям запрещено выезжать на дороги до завершения процесса перекраски своих автомобилей из желтого в бело-голубой цвет.