В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки

Вечером 11 ноября новые беспорядки вспыхнули в центре Амстердама после введенного запрета на массовые манифестации, сообщает Zakon.kz.

Митинг начался на площади «40-45», где полицейские старались взять ситуацию под контроль, задействовали вертолет. Группы, которые в соцсетях связывают с пропалестинскими движениями, вступили в столкновения со стражами правопорядка. Подожжен трамвай. Ущерб нанесен автомобилям и витринам магазинов. Об этом передает Telegraaf.

В момент возгорания в трамвае никого не было. Пожар был потушен. Сообщений о пострадавших нет. Произведены аресты, но сколько именно пока неизвестно.

Gvb kijkt hoe tram verwijderd kan worden. Groepen jong mannen houden het in de gaten. pic.twitter.com/SUsnSPnlYT — Mascha de Jong 🪼 (@maschadejong) November 11, 2024

Местные власти связывают происшествия с событиями 8 ноября. Тогда произошла стычка между футбольными болельщиками, собравшимися на матч между нидерландским клубом «Аякс» и израильским «Маккаби».

А в испанской Валенсии в результате протестов пострадал 31 полицейский.