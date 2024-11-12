В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки

В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки

В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки

Вечером 11 ноября новые беспорядки вспыхнули в центре Амстердама после введенного запрета на массовые манифестации, сообщает Zakon.kz.

Митинг начался на площади «40-45», где полицейские старались взять ситуацию под контроль, задействовали вертолет. Группы, которые в соцсетях связывают с пропалестинскими движениями, вступили в столкновения со стражами правопорядка. Подожжен трамвай. Ущерб нанесен автомобилям и витринам магазинов. Об этом передает Telegraaf.

В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки

В момент возгорания в трамвае никого не было. Пожар был потушен. Сообщений о пострадавших нет. Произведены аресты, но сколько именно пока неизвестно.

Местные власти связывают происшествия с событиями 8 ноября. Тогда произошла стычка между футбольными болельщиками, собравшимися на матч между нидерландским клубом «Аякс» и израильским «Маккаби».

А в испанской Валенсии в результате протестов пострадал 31 полицейский.

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