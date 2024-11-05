️В Англии продают часы погибшего пассажира парохода «Титаник»

На аукцион в Англии выставлены часы пассажира первого класса «Титаника» Рамона Гомеса, сообщает Zakon.kz.

️Как передает Daily Mail, после столкновения с айсбергом Рамон Гомес оказался в воде и держался за шезлонг в попытке спастись. Но безуспешно: спустя неделю его тело обнаружил экипаж кабельного судна «Маккей-Беннетт». При погибшем были швейцарские часы.

Они остановились в 04:53, то есть через два с половиной часа после того, как корабль затонул. Часы хранились в семье Гомеса 112 лет и теперь их выставили на аукцион за 80 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно более 50 млн тенге.

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