️В Англии продают часы погибшего пассажира парохода «Титаник»

️В Англии продают часы погибшего пассажира парохода "Титаник"

На аукцион в Англии выставлены часы пассажира первого класса «Титаника» Рамона Гомеса, сообщает Zakon.kz.

️Как передает Daily Mail, после столкновения с айсбергом Рамон Гомес оказался в воде и держался за шезлонг в попытке спастись. Но безуспешно: спустя неделю его тело обнаружил экипаж кабельного судна «Маккей-Беннетт». При погибшем были швейцарские часы.

️В Англии продают часы погибшего пассажира парохода "Титаник"

Они остановились в 04:53, то есть через два с половиной часа после того, как корабль затонул. Часы хранились в семье Гомеса 112 лет и теперь их выставили на аукцион за 80 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно более 50 млн тенге.

А создатель кастомных автомобилей Action Vehicle Engineering построил копию автомобиля «Tumbler» из фильмов о Бэтмене.

youcanchoose

Американцы обвинили Камалу Харрис в мошенничестве

Instasamka назвала дату выхода альбома с «Ленинградом» и поделилась трек-листом

Instasamka назвала дату выхода альбома с «Ленинградом» и поделилась трек-листом

Instasamka назвала дату выхода альбома с «Ленинградом» и поделилась трек-листом

Instasamka назвала дату выхода альбома с «Ленинградом» и поделилась трек-листом

Сыворотка для лица `MIXIT` SKIN CHEMISTRY с пептидами меди и гиалуроновой кислотой (антивозрастная) 30 мл

Сыворотка для лица `MIXIT` SKIN CHEMISTRY с пептидами меди и гиалуроновой кислотой (антивозрастная) 30 мл

Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов

Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов

За день на Солнце произошло девять мощных вспышек

За день на Солнце произошло девять мощных вспышек

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.