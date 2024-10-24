В Аргентине сеть суррогатного материнства обвиняют в эксплуатации уязвимых женщин

По данным прокуратуры Аргентины, международная сеть суррогатного материнства эксплуатировала бедных женщин, отказывала им в выплате компенсаций за выкидыши и «коммерциализировала» детей в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, группа прокуроров заявила, что обнаружила «преступную организацию», которая взимала с иностранных пар около 50 тыс. долларов (24 млн 285 тыс. 575 тенге) за ребенка, рожденного суррогатной матерью в Аргентине.

Они заявили, что «уязвимые женщины в условиях экономической депривации» были завербованы в социальных сетях». Им предлагали 10 тыс. долларов с бонусом в 1-2 тыс. долларов, если они рожали с помощью кесарева сечения.

Однако если беременность прерывалась по какой-либо причине, например, из-за выкидыша, компании отказывались платить суррогатным матерям, за исключением минимальных ежемесячных расходов.

«Лица, находящиеся под следствием, осуществляли преступную деятельность, направленную на вербовку женщин, многие из которых были уязвимы и находились в условиях экономической необеспеченности, с целью подвергнуть их эксплуатации, сопоставимой с обращением в рабство», – заявили прокуроры.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что те, кто руководил схемой, рекламируемой различными лицами и компаниями как Program Argentina, «получали значительную прибыль».