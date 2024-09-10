В Австралии планируют привлекать к уголовной ответственности с 10 лет

Правительство Австралии планирует снизить возраст уголовной ответственности до 10 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, такие нововведения могут способствовать «кризису детских тюрем».

Карли Уорнер, председатель Национальной юридической службы по делам аборигенов и жителей островов Торресова пролива, предупреждает, что «опасные» законы Нового Южного Уэльса об освобождении под залог приведут к трагическим последствиям.

«Больше детей будут сидеть в тюрьмах, вместо того чтобы получать необходимую им поддержку», и вместо этого им придется «обучаться преступности в тюрьмах для несовершеннолетних».