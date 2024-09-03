В Австралии тигр напал на дрессировщика в парке развлечений

Тигр напал на дрессировщика животных в австралийском парке развлечений. 47-летняя опытная сотрудница получила серьезные рваные и колотые раны руки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Indian Express, инцидент произошел 2 сентября 2024 года. Тигр напал на дрессировщика в парке развлечений Dreamworld в Кумере, штат Квинсленд, в результате чего женщина была госпитализирована с серьезными травмами.

Директор службы скорой помощи Квинсленда Джастин Пейн сообщил, что сотрудники парка быстро остановили кровотечение и вызвали скорую помощь.

Пострадавшая доставлена в больницу университета Голд-Кост и в настоящее время находится в стабильном состоянии.

Нападение произошло в тот момент, когда Dreamworld, крупнейший тематический парк Австралии, готовился к открытию для публики. Парк известен своей экспозицией «Остров тигров», где обитают девять суматранских и бенгальских тигров.

Экспозиция предлагает посетителям интерактивный опыт, где они могут приблизиться к хищникам во время кормления. В этот раз ситуация за время до представления вышла из-под контроля.