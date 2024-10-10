В Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу

В Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу

В Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу

В штате Сеара в Бразилии 54-летний мужчина 20 лет держал в плену собственную семью и подвергал жену, дочерей и тещу сексуальному насилию, сообщает Zakon.kz.

По информации Metro, в муниципалитете Нову-Ориенти полицейские задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над своей семьей. О произошедшем рассказала одна из дочерей бразильца, по словам женщины, отец держал двух дочерей, пятерых внуков, жену и тещу в запертом доме более 20 лет. Он не выпускал детей на улицу и регулярно подвергал их сексуальному насилию.

Как выяснилось, одной из дочерей удалось сбежать благодаря тому, что она смогла подсыпать снотворное в напиток отцу. Полицейские нашли в доме шестерых детей, самому младшему из которых три года.

Согласно данным издания, мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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