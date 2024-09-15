В Дагестане мать и дочь погибли в лифте из-за задымления

В Дагестане мать и дочь погибли в лифте из-за задымления

В Дагестане мать и дочь погибли в лифте из-за задымления

Женщина и ее 15-летняя дочь ехали в лифте, когда в подвале случилось замыкание и шахту заволокло дымом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС России рассказали, что спасатели оперативно приехали на место происшествия после того, как от жильцов девятиэтажки поступил сигнал о задымлении в подвале – произошло замыкание электрощитовой без возгорания.

В Дагестане мать и дочь погибли в лифте из-за задымления

Когда приехали пожарные, им пришлось эвакуировать из лифта 42-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь. Позднее обе скончались в больнице от отравления дымом.

По данным МЧС, из дома эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей.

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