В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

День траура объявили в Республике Дагестан в субботу, 28 сентября, в память о жертвах взрыва на АЗС в Махачкале. В руководстве региона заявили, что всем пострадавшим в результате происшествия окажут поддержку, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Сегодня для всех нас очень тяжелый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе», – написал Меликов.

Он также сообщил, что на данный момент силами МЧС России открытое горение на АЗС ликвидировано.