В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории человечества, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office, слиток, изготовленный Emirates Minting Factory, был презентован на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.

Изделие попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, подчеркнули в пресс-службе.