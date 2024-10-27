В Евросоюзе вновь требуют отменить перевод времени на час

Брюссель уже много лет назад обещал покончить с регулярным переводом времени с зимнего на летнее и обратно. Очередное требование направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, сделать это просят 66 депутатов Европарламента, которые опубликовали обращение.

«Исследования показали, что смена времени негативно влияет на режим сна, повышает риск инфарктов и инсультов и может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. В то время как расчет на экономию энергии совершенно не оправдался», – говорится в письме депутатов.

Опрос, проведенный еще в 2018 году, показал, что 84% граждан ЕС устали от перевода времени. Европарламент проголосовал «за» отмену, а тогдашний глава ЕС Жан-Клод Юнкер дал слово исполнить это решение.

Когда в декабре 2019 года Урсула фон дер Ляйен сменила Юнкера на его посту, она унаследовала и это обещание. Сделать это помешали пандемия и неповоротливость бюрократов на уровне национальных правительств. Теперь о переводе времени вспомнили вновь. За дело должны взяться министры транспорта.

Об отмене перевода времени задумываются не только в ЕС. Например, в Украине в это воскресенье, 27 октября 2024 года, часы переведут в последний раз.

22 января 2024 года было принято постановление о переводе Казахстана с 1 марта на 5-й часовой пояс.

8 октября 2024 года первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, комментируя вопрос о возврате прежнего часового пояса, заявил, что нужно подождать с принятиям решения о смене часового пояса и выслушать все мнения.