В ФРГ могут исключить Шольца из кандидатов на выборах 2025 года

В ФРГ могут исключить Шольца из кандидатов на выборах 2025 года

В ФРГ могут исключить Шольца из кандидатов на выборах 2025 года

Низкие рейтинги канцлера ФРГ Олафа Шольца заставили Социал-деморатическую партию Германии рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в парламент в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Financial Times, социал-демократы задумались о таком решении, когда с выборов в США снялся американский лидер Джо Байден. Депутаты задались вопросом, может ли подобное произойти и в ФРГ.

«Может ли это стать для нас прецедентом?» – приводятся их заявления в публикации.

Согласно данным издания, Шольца предлагают заменить премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер или министром обороны Борисом Писториусом. По мнению политиков, канцлер Германии не видит проблемы в стране. Он не может решить вопросы нелегальной миграции и стагнации экономики.

О предполагаемой отставке Шольца немецкие СМИ писали еще в начале 2024 года. Его заменой журналисты называли министра обороны Бориса Писториуса, который ранее возглавил рейтинг самых популярных политиков Германии.

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