В Газе подсчитали число погибших в военном конфликте палестинцев за прошедший год

В Газе подсчитали число погибших в военном конфликте палестинцев за прошедший год

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о гибели 44 429 палестинца с 7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz..

Как пишет Alarabiya news, в число погибших входят 47 человек за последние 24 часа, а также 105 250 человек получили ранения в секторе Газа с начала войны, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.

Между тем Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС.

Затем Израиль обвинили в использовании в секторе Газа запрещенного оружия.

youcanchoose

Протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии

Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

Шесть человек вытащили из-под обломков после обрушения здания в США

Шесть человек вытащили из-под обломков после обрушения здания в США

Третий день беспорядков в Грузии: в МВД заявили о готовности применить специальные меры

Третий день беспорядков в Грузии: в МВД заявили о готовности применить специальные меры

Трамп назвал имя будущего главы Федерального бюро расследований США

Трамп назвал имя будущего главы Федерального бюро расследований США

12 лет рабства: колумбийского водителя автобуса арестовали за похищение и насилие над ребенком

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.