В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками

В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками

В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками

В аэропорту Лейпцига таможенная служба обнаружила в посылке с детскими грузовиками живых змей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, посылки были отправлены из Индонезии. Он должны были быть доставлены в Великобританию через Германию. При сканировании в игрушечных грузовиках для детей обнаружили клубки змей.

В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками

В первой посылке было девять азиатских моллюскоедов Ваглера. Они являются ядовитыми, но не слишком опасными для людей. Во второй нашли пять более крупных тихоокеанских удавов.

В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками

Так как разрешения на перевозку змей не было, их конфисковали. Таможенники обратились в пожарную службу DHL с просьбой забрать их. Первый клубок змей отправили в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, так как они не находятся под защитой. Более редкий и охраняемый вид удавов передали Федеральному агентству охраны природы Германии.

В той же Индонезии ввели запрет на продажу внутри страны смартфонов Google.

youcanchoose

Мелания Трамп не планирует постоянно жить в Белом доме из-за сына

Мелания Трамп не планирует постоянно жить в Белом доме из-за сына

Крем-сыворотка для век `ARAVIA` LABORATORIES с экстрактом икры 50 мл

Крем для лица `ARAVIA` LABORATORIES с ретинолом 200 МЕ (питательный) 50 мл

Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку

В Швеции лось устроил погром в автосалоне: видео

Бальзам для губ `EAT MY` Летние ягоды SPF 30 4,8 г

Бальзам для губ `EAT MY` Летние ягоды SPF 30 4,8 г

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.