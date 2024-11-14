В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками

В аэропорту Лейпцига таможенная служба обнаружила в посылке с детскими грузовиками живых змей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, посылки были отправлены из Индонезии. Он должны были быть доставлены в Великобританию через Германию. При сканировании в игрушечных грузовиках для детей обнаружили клубки змей.

В первой посылке было девять азиатских моллюскоедов Ваглера. Они являются ядовитыми, но не слишком опасными для людей. Во второй нашли пять более крупных тихоокеанских удавов.

Так как разрешения на перевозку змей не было, их конфисковали. Таможенники обратились в пожарную службу DHL с просьбой забрать их. Первый клубок змей отправили в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, так как они не находятся под защитой. Более редкий и охраняемый вид удавов передали Федеральному агентству охраны природы Германии.

В той же Индонезии ввели запрет на продажу внутри страны смартфонов Google.